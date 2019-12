Kathleen Kennedy sarà insignita del prestigioso BAFTA Fellowship

Kathleen Kennedy, presidente della Lucasfilm e produttrice di decine di successi nell'arco di oltre trent'anni di carriera, a febbraio riceverà il prestigioso BAFTA Fellowship, il più alto onore della British Academy.

Attraverso una carriera di quarant'anni, la Kennedy ha prodotto film che hanno ottenuto un totale di 25 Oscar e oltre 100 nomination ai BAFTA (27 vittorie). Sarà premiata durante la prossima edizione dei BAFTA Awards, che si terrà il 2 febbraio 2020.

La Kennedy ha lavorato con una vastità di acclamati registi, tra i quali citiamo Steven Spielberg, David Fincher, Martin Scorsese, Clint Eastwood, Robert Zemeckis e JJ Abrams. Si è dimessa dalla Kennedy/Marshall per diventare copresidente di Lucasfilm nel 2012 prima di assumere il ruolo di presidente. Da allora ha prodotto diversi film di Star Wars, incluso l'ultimo episodio Star Wars: The Rise of Skywalker, che uscirà alla fine di questo mese, e anche la serie televisiva per Disney+ The Mandalorian.

"Il cinema britannico ha sempre avuto un ruolo significativo sia nella mia vita che nella mia carriera", ha affermato la Kennedy. “La sconfinata visione creativa di artisti come Tom Stoppard, David Lean, Chris Nolan, Stephen Daldry e Peter Morgan continua a ispirarmi. I recenti film di Star Wars - tutti girati su palcoscenici e location del Regno Unito - sono solo le ultime esperienze lavorative con che ho avuto con troupe e cineasti britannici, iniziata nel 1980 con I Predatori dell'Arca Perduta."

I precedenti vincitori del Fellowship includono Spielberg, Scorsese, Elizabeth Taylor, Stanley Kubrick, Laurence Olivier, Judi Dench e Vanessa Redgrave. "Sono profondamente onorato di ricevere questo riconoscimento, e incredibilmente grata di aver lavorato con così tanti membri di talento della comunità cinematografica britannica", ha affermato Kennedy.

