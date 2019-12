Kathleen Kennedy sul futuro di Star Wars, spazio anche ai personaggi già creati

La galassia lontana lontana di Star Wars ha ancora tanti angoli inesplorati, e Kathleen Kennedy, Presidente di Lucasfilm, ci aggiorna su quel che sarà il futuro del franchise, a cominciare da chi la popolerà.

"Quello su cui ci siamo focalizzati negli ultimi cinque-sei anni è stato portare a termine la saga familiare degli Skywalker. Ora è il momento di iniziare a pensare a come proseguire con qualcosa di nuovo e differente" spiega la Kennedy al Los Angeles Times.

Ma mentre abbiamo avuto almeno un film di Star Wars all'anno dal 2015, questa volta dovremo aspettare un po' di più.

"Stiamo letteralmente inventando qualcosa di nuovo, e stiamo contattando i filmmaker per vedere quali possano essere le storie [prescelte]. Potrebbe volerci un po' prima di trovare la direzione giusta verso cui procedere. Abbiamo bisogno del tempo necessario per farlo".

Il prossimo film di Star Wars che vedremo al cinema è datato 2022, un misterioso progetto di cui l'unica cosa che sappiamo è che a gennaio verranno annunciati il titolo e il regista.

Intanto, anche il Presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha un'idea per una pellicola targata Star Wars, ma siamo ancora "agli inizi", secondo la Kennedy. E non dimentichiamoci della trilogia di Rian Johnson.

Kennedy ha comunque affermato che delle decisioni in merito al futuro del franchise verranno prese nelle prossime settimane, mentre alcuni elementi sono già abbastanza chiari: conclusione o meno della Saga degli Skywalker, il film di J.J. Abrams non sarà l'ultima volta in cui vedremo i personaggi della più recente trilogia. E, a proposito di trilogie... Non è detto che sarà questo il termine più adatto per descrivere i progetti futuri della compagnia, poiché delle trilogie potrebbero rivelarsi troppo limitative.



"Penso che ci darà una visione più aperta delle storyline e della loro conclusione, senza necessariamente rinchiuderci nella struttura in tre atti. Non avremo un numero definito che ne detterà i confini. Lasceremo che sarà la storia a decidere".

Intanto, fra pochi giorni Star Wars: L'Ascesa di Skywalker farà il suo debutto nelle sale di tutto il mondo.