Kathleen Kennedy sulla delusione di Lucas con la nuova trilogia sequel di Star Wars

Da quando gli ultimi film della nuova trilogia sequel di Star Wars sono approdati nelle sale, il creatore del franchise, George Lucas in persona, non ha mai nascosto la sua parziale delusione sulla direzione presa da queste pellicole. Ora ne risponde direttamente Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm.

Nel corso di una recente intervista concessa a Rolling Stone, in vista dell'imminente arrivo in sala di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, la produttrice ha ribadito il suo punto di vista e ha parlato di quanto possa essere difficile lasciare andare una propria creatura nelle mani di qualcun altro: "Credo ci siano parecchi esempi di qualcosa che nelle mani del suo creatore era molto simile a chi erano come persona e che dopo diventa difficile lasciarle andare e vederle diventare qualcosa di diverso. Quindi inizialmente penso sia stato difficile per George, non credo avesse previsto quanto sarebbe stato difficile. Poi J.J. Abrams è arrivato con talmente tanta reverenza e devozione verso George, per cercare di capire quanto fosse personale per lui. Doveva renderli film suoi. Ogni regista che si approccia a questi film deve portare qualcosa di suo. Devono trovare se stessi all'interno della storia. Così sarebbe apparso un punto di vista differente. E penso che George stesse reagendo a questa cosa".

Per tutta la sua carriera, George Lucas ha sempre dichiarato che i suoi piani per la saga di Star Wars prevedessero almeno nove film; scrisse e diresse il primo Star Wars nel 1977, lasciando poi il peso della regia ad altri registi per la trilogia classica; poi per la trilogia prequel tornò in prima persona in qualità di sceneggiatore e regista. Nel 2012 arrivò l'ufficializzazione dell'accordo con Disney, con il quale cedeva tutta allo studio. Lucas è comunque rimasto nel franchise in qualità di consulente durante tutta la durata della produzione della nuova trilogia sequel, visitando spesso i set dei film - anche degli spin-off e della serie The Mandalorian - e consultandosi con Abrams sulle specifiche dell'universo di Star Wars.

Secondo la Kennedy, comunque, è improbabile che Lucas tornerà mai a occuparsi direttamente di Star Wars come in passato: "Ne dubito. Ma credetemi, per me sarebbe fantastico se lui volesse farne nuovamente parte. Ma ne dubito. Attualmente è molto preso dal suo museo, è un progetto enorme che sta andando benissimo. E lui è davvero preso da questo e dalla sua piccola [la figlia Everest, nata sei anni fa]".

Non ci resta quindi che attendere con impazienza l'ultimo capitolo di questa nuova trilogia, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, nelle sale dal 18 dicembre 2019.