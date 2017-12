Katheryn Winnick vuole ancora interpretare Black Canary nel DCEU? Sembra di sì...

potrebbe aver lanciato una "tacita invocazione" alla DC per farsi prendere in considerazione nel ruolo dinell'Universo Esteso. L'"appello" l'attrice, l'ha fatto via social, per essere precisi.

Katheryn Winnick potrebbe essere ancora molto interessata ad entrare nel DCEU (o nel mondo cinematografico a tema fumettistico, quantomeno), ma lo farà davvero nei panni di Black Canary?

Durante una recente sessione di domande e risposte via Twitter, un fan ha chiesto alla Winnick se fosse o meno interessata ad interpretare il ruolo di una supereroina in una storia tratta dai fumetti, e lei ha risposto con una gif. che rappresenta proprio il personaggio di Black Canary, accompagnandola con la caption "Ecco qua!"

Diciamo che, alla fine, un ruolo da supereroina la Winnick potrebbe comunque ottenerlo, in futuro; del resto era uno dei nomi "papabili" per interpretare Captain Marvel nel Marvel Cinematic Universe (ruolo che poi è andato a Brie Larson), resta da vedere quali panni vestirà alla fine, e la cosa ci incuriosisce non poco.

L'attrice è ormai accostata al ruolo di Black Canary da quasi un anno, da quando cioè, espresse interesse a provare il suo "Urlo da Canary". E, chiaramente il fandom DC chiama a gran voce questa possibilità da quando lei ha espresso l'interesse per il ruolo di Laurel Lance.

Chissà cosa succederà in futuro e quali saranno le decisioni della Warner Bros e della DC Entertainment in merito; nel frattempo pensiamo ai prossimi titoli in uscita per il DCEU: Justice League è al cinema, Aquaman arriva il 21 dicembre 2018; Shazam! il 5 aprile 2019; Wonder Woman 2 il 1 novembre 2019; Cyborg il 3 aprile 2020 e Green Lantern Corps il 24 luglio 2020.