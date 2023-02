Katherine Schwarzenegger difende il marito Chris Pratt dalle polemiche: 'Niente di vero'

Katherine Schwarzenegger Pratt ha commentato per la prima volta le critiche pubbliche che il marito, Chris Pratt, ha ricevuto per diverse controversie. La Schwarzenegger è figlia di Arnold Schwarzenegger ed è sposata con Pratt dal 2019. È anche soprattutto un'autrice di best-seller e ha scritto diversi libri motivazionali e libri per bambini.

Sebbene Pratt sia noto soprattutto per aver recitato nei film dei Guardiani della Galassia e nella sit-com Parks and Recreation, in diverse occasioni ha ricevuto critiche per post e affiliazioni problematiche sui social media.

In un'intervista rilasciata al New York Times, Katherine Schwarzenegger ha affrontato il tema per la prima volta. Dato che proviene dalla ricca famiglia Schwarzenegger e suo padre è un attore ed ex politico molto conosciuto, il fatto che il pubblico parli di lei e della sua famiglia è qualcosa a cui è abituata e a cui ha imparato a non rispondere su consiglio di sua madre. Di conseguenza, ha reagito in modo semplice alle critiche rivolte a Pratt spiegando perché non la riguardano.

"Vedo quello che dice la gente. Ma quello che so che è molto distante dalla realtà", ha detto la scrittrice.

Una delle più grandi controversie in cui Pratt è stato coinvolto deriva da un tributo che ha scritto alla moglie. Il post è stato pubblicato nel novembre 2021 ed esprimeva il suo apprezzamento per lei e per l'amore che condividevano. Tuttavia, quello che avrebbe dovuto essere un dolce tributo ha rapidamente scatenato alcune polemiche quando Pratt ha ringraziato Schwarzenegger per avergli dato una "figlia splendida e sana". Il commento sembra innocuo, ma molti lo hanno percepito come un'offesa all'ex moglie Anna Faris, poiché è noto che il loro figlio, Jack, è nato con complicazioni di salute dovute a un parto prematuro e a un'emorragia cerebrale.

Tuttavia, questa non è l'unica controversia in cui Pratt è stato coinvolto. È stato criticato anche nel 2020, quando è stato collegato alla Hillsong Church.

La Hillsong Church è stata oggetto di controversie a causa dei suoi ideali anti-LGBTQ+ e anti-aborto. Da allora Pratt ha negato di essere un membro della Hillsong Church, ma questo non gli ha impedito di essere etichettato come il "peggior Chris" tra i tanti attori famosi di nome Chris a Hollywood.