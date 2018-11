Katherine Langford si unisce al cast di Knives Out

Non solo Avengers 4 nel futuro dell'attrice dell'acclamato serial 13. Il The Hollywood Reporter ha confermato che Katherine Langford è la nuova aggiunta al già nutrito cast di Knives Out, diretto da Rian Johnson.

Al momento non abbiamo dettagli riguardanti il suo ruolo, ma restate sintonizzati per scoprire più dettagli sul film nei prossimi mesi.

Come accadeva a Joseph Gordon-Levitt nel film del 2005 Looper, anche Daniel Craig interpreterà un detective che sarà coinvolto in un misterioso crimine. Le riprese inizieranno a novembre. Qualche settimana fa Rian Johnson ha dichiarato: "Sono sempre stato un grande fan di Daniel Craig e ho sempre voluto lavorare con lui. Mentre mi occupavo dello script, cercando di farlo quadrare, provavo anche ad immaginare chi potesse interpretare il detective della storia. Ad un certo punto, per caso, mi è giunta voce che Daniel avrebbe avuto un po' di spazio libero nella sua agenda, e alla fine la cosa è andata in porto. E' un attore che sa fare molte cose, e non vedo l'ora di lavorare insieme a lui per creare il nuovo Poirot."

L'impressionante cast di Knives Out, oltre a Craig e la Langford, include Chris Evans, Lakeith Stanfield, Ana de Armas, Michael Shannon, Jaeden Lieberher, Christopher Plummer, Toni Collette, Don Johnson e Jamie Lee Curtis. Al momento non c'è una data di uscita fissata per il progetto.