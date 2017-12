Katherine Langford protagonista femminile dello sci-fi Spontaneous

A poche ore dalla sua prima nomination ai Golden Globes, l'attrice australiana Katherine Langford , star della discussa serie, distribuita su Netflix, è entrata a far parte del cast di, sci-fi tratto dal romanzo young adult di Aaron Starmer e diretto da, sceneggiatore di

Katherine Langford interpreterà Mara Carlye in Spontaneous, una studentessa che frequenta l'ultimo anno delle scuole superiori e nella cui classe i compagni esplodono per combustione spontanea.

La giovane attrice tornerà nei panni di Hannah Baker nella seconda stagione di Tredici e nel 2018 la vedremo al fianco di Nick Robinson e Alexandra Shipp nel film Tuo, Simon, diretto da Greg Berlanti, sceneggiatore di serie tv come Dawson's Creek, Everwood, Brothers & Sisters, Arrow, The Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow, e nella pellicola The Misguided, diretta da Shannon Alexander.