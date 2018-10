Katherine Langford nel cast di Avengers 4, un altro personaggio 'morto' tornerà

Nuovo ingresso nel cast dell'atteso Avengers 4, sequel di Avengers: Infinity War che debutterà nei cinema a maggio 2019. The Wrap svela che la giovane attrice Katherine Langford è salita a bordo del progetto.

La protagonista dell'acclamato serial di Netflix 13 è entrata nel cast tempo fa e ha già girato tutte le sequenze che la vedevano coinvolta; nonostante questo, The Wrap non ha svelato il ruolo che andrà a ricoprire in questo nuovo film dei Marvel Studios. Chiaramente le speculazioni sono tante e i fan hanno già svariate idee in testa...

ATTENZIONE! SPOILER!

Intanto un altro personaggio "morto" nell'Universo Marvel dovrebbe tornare in Avengers 4. A confermarlo, forse senza pensarci troppo, è stato il produttore esecutivo Michael Grillo durante un panel all'Austin Film Festival.

In quest'occasione, Grillo ha confermato che Tilda Swinton tornerà ad interpretare il personaggio dell'Antico nel corso della pellicola, sebbene sia morta durante gli eventi di Doctor Strange. La rivelazione è avvenuta nel parlare dell'intensa agenda dei filmaker per poter avere disponibili tutti gli attori per le riprese, ed ha notato: "quando abbiamo ricevuto l'ok per Tilda Swinton, poteva esserci soltanto per un giorno di riprese!".

Insomma, dopo Crossbones (Frank Grillo), ecco un altro personaggio confermato per tornare dal mondo dei morti. Se in un flash-back o nei viaggi del tempo attraverso il Regno Quantico questo resta da vedere...