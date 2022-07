Katherine Heigl, la star di L'Amore Criminale: 'Mi hanno definita poco professionale'

Questa sera Katherine Heigl torna in tv con L'Amore Criminale ma, l'attrice nota soprattutto per il suo ruolo di Izzie Stevens, ha dovuto fare i conti con alcuni anni davvero difficili a livello lavorativo dopo il suo addio a Grey's Anatomy.

La Heigl infatti in un'intervista del 2009 definì terribili le condizioni del medical drama a cui aveva preso parte, sottolineando quanto fosse estenuante lavorare per 17 ore di fila. Queste affermazioni le sono costate anni di lontananza dal set in quanto, nessun produttore voleva avere a che fare con lei in quanto ritenuta un'attrice difficile.

"Potrei aver detto un paio di cose che non sono piaciute, ma poi tutto è degenerato. Prima hanno detto 'lei è un'ingrata', poi hanno detto 'è una tipa difficile' e addirittura mi hanno definita come poco professionale", ha spiegato Heigl in un'intervista con Il Washington Post. "Qual è la tua definizione di difficile? Qualcuno con un'opinione che non ti piace? Ora, ho 42 anni, e questo mi fa incazzare".

Anche se Ellena Pompeo ha mostrato la sua vicinanza a Katherine Heigl, gli anni dopo l'addio a Grey's Anatomy sono stati per l'attrice davvero duri anche a livello emotivo: "Ho chiesto a mia madre e mio marito di trovarmi un posto dove andare che potesse aiutarmi perché sentivo che avrei preferito essere morta", ha ricordato. “Non mi rendevo conto di quanta ansia stavo vivendo fino a quando non sono stata così male che ho dovuto cercare davvero aiuto".

Insomma, il mondo della recitazione non è per nulla semplice.