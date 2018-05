Katelyn Nacon di The Walking Dead vorrebbe interpretare Batgirl

Lo scorso anno l'addio di Joss Whedon come regista a sceneggiatore di Batgirl, uno dei progetti della Warner Bros per il DC Extended Universe, è stata una brutta notizia per i fan del personaggio, che rischiavano di non realizzare il sogno di vedere la propria eroina al cinema.

Per loro fortuna, successivamente il film ha trovato uno scrittore e ora la pellicola sembra di nuovo essere un progetto concreto. Il ruolo ha iniziato così ad attirare l'attenzione di diverse attrici.

Katelyn Nacon, una delle star di The Walking Dead, alla domanda di una sua fan su twitter, che le ha chiesto quale eroe le piacerebbe interpretare, ha risposto in maniera molto decisa Batgirl. Chissà che gli autori del film non prendano in considerazione questa simpatica candidatura. Voi come la vedreste nei panni dell'eroina?

Al momento la Warner sembrerebbe concentrare le sue energie sulle pellicole riservate ai membri della Justice League. Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Aquaman e Green Lantern prima di puntare su personaggi secondari dell'universo DC come Batgirl, Nightwing e Deathstroke.

Tra gli altri film dello studio attualmente in cantiere troviamo gli stand alone di Batman e Flash, I Nuovi Dei, Man of Steel 2, Nightwing, Cyborg, Gotham City Sirens, Green Lantern Corps, Justice League Dark e Suicide Squad 2.