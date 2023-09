Kate Winslet fu vittima di body shaming a Hollywood: 'Criticavano la mia forma'

Kate Winslet non si pesa da 12 anni per rimanere serena, ma prima di raggiungere un equilibrio simile ne ha superate davvero tante: l'attrice di Titanic, Se mi lasci ti cancello e The Reader è stata costantemente criticata quando si parlava di forma fisica.

"Mi dicevano che la mia forma fisica era sbagliata" ha dichiarato Winslet. "Dovevo accontentarmi di meno, ecco qual era loro ottica". D'altra parte, "bisogna essere veramente coraggiosi per lasciare che il proprio corpo diventi la versione più morbida di te stesso, senza avere nulla da nasconderti. Credetemi, le persone della troupe avrebbero detto: 'Forse vuoi sederti un po''. Allora rispondevo: 'Perché? Per la porzione di pelle scoperta che potrai osservare? No, non succederà!'".

Ha inoltre continuato: "Criticare il proprio corpo equivale a sprecare moltissime energie. Sarebbe meglio se ogni donna dicesse: credo in me stessa. Non importa quello che pensano gli altri; questo è quello che sono, e mi basta per andare avanti".

Senza contare i frequenti attacchi di "bullismo", favoriti dalla società mediatica in cui viviamo. "Deriva dall'essere sottoposti al più terribile dei giudizio, tant'è lo definirei bullismo. Lo ricevo dai media mainstream fin da quando ho venti anni".

Ora, però, l'attrice ha la risposta pronta: "Ai giornalisti, avrei detto: 'Non osate trattarmi in questo modo. Sono una giovane donna, il mio corpo sta cambiando e io ne sono consapevole, pur con tutta l'insicurezza e il terrore che ne deriva. Non rendete tutto ciò più difficile di quanto non sia già'. Questo è bullismo, perché siamo ai limiti dell'abuso".

In un'altra occasione, invece, Kate Winslet ha dichiarato di non voler lavorare più con James Cameron: il motivo vi stupirà!