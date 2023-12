Kate Winslet tornerà anche in Avatar 3? Lo svela James Cameron

Kate Winslet tornerà anche in Avatar 3? Il nuovo film di Avatar sarà un'importante prima volta nel cinema di James Cameron, ma allo stesso tempo potrebbe rappresentare la terza collaborazione tra il regista canadese e l'attrice di Titanic.

Come saprete, infatti, Kate Winslet è tornata a lavorare con James Cameron per Avatar: La via dell'acqua, nel quale ha interpretato il nuovo personaggio di Ronal, ovvero la leader del clan dei Na'vi dell'oceano, i Metkayina. Il finale del secondo episodio della saga di Avatar lascia intendere che la famiglia Sully ora fa parte del nuovo clan, mettendo dunque in conto un ritorno dei personaggi introdotti ne La via dell'acqua anche per Avatar 3, ma sarà così nel caso specifico di Kate Winslet?

"Si", ha confermato ufficialmente James Cameron, svelando così che Kate Winslet tornerà nei panni di Ronal in Avatar 3. Non solo, dato che dopo un ruolo sostanzialmente secondario in Avatar: La via dell'acqua, a quanto pare il personaggio assumerà maggior rilevanza nel prossimo episodio. Il regista, infatti, ha rivelato che Kate Winslet "è andata a scuola" con uno sciamano nella vita reale per prepararsi a ciò che dovrà fare nel film in uscita a dicembre 2025.

In questi giorni James Cameron ha confermato che le riprese di Avatar 3 sono state completate, e che il film è entrato nel lungo processo di post-produzione che lo accompagnerà fino alla data d'uscita prevista per il 19 dicembre 2025.