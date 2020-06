Kate Winslet, la star ha voltato le spalle a Woody Allen dopo La Ruota delle Meraviglie

Stasera torna in tv La Ruota delle Meraviglie, ad oggi ultimo film di Woody Allen distribuito negli Stati Uniti a causa della "dipartita" di Un Giorno di Pioggia a New York e la pessima situazione di ostracismo ai danni del regista.

Situazione di ostracismo che riguarda anche Kate Winslet, protagonista de La Ruota della Meraviglie, che come tante altre star di Hollywood dopo lo scandalo Harvey Weinstein e il sorgere del movimento MeToo ha voltato le spalle all'autore di New York.

Qualche tempo fa, durante un'apparizione a Londra per ritirare un premio, la Winslet ha attaccato gli uomini di potere dell'industria di Hollywood che si sono macchiati di abusi, e seppur senza fare i nomi del regista e del produttore, ha espresso implicitamente il suo rammarico per avere partecipato alle loro pellicole.

Prima della sua uscita pubblica l'attrice era stata aspramente criticata in quanto, durante un'intervista col New York Times per la promozione de La Ruota delle Meraviglie, si era rifiutata di prendere una posizione sullo scandalo che insegue Woody Allen da diversi anni. In seguito avrebbe ritrattato, senza però mai citare esplicitamente l'autore di Manhattan e Stardust Memories. "Rimpiango l'aver lavorato con registi, produttori e uomini di potere che sono stati premiati e applauditi per diversi decenni. Mi sono resa conto che non posso essere qui stasera e tacere alcuni amari rimpianti che mi porto dietro: in passato ho preso delle decisioni sbagliate sul lavorare con persone con cui vorrei non aver lavorato, ma oggi mi è chiaro che, non dicendo nulla, potrei contribuire ad aumentare l'angoscia e la rabbia di molte donne e uomini coraggiosi. L'abuso sessuale è un crimine. Sebbene spetti allo stato di diritto emettere un giudizio, spetta a tutti noi dare risalto alla più piccola delle voci e non smettere mai di ascoltare”.

Kate Winslet, oltre ad Allen, ha anche collaborato con Harvey Weinstein, in particolare per il film The Reader di Stephen Daldry, che nel 2009 le è valso l'Oscar per la miglior attrice.

