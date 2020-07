Kate Winslet: la star riceverà il Tribute Actor Award al Toronto Film Festival 2020

Come annunciato nelle ultime ore, la talentuosa e splendida Kate Winslet (Titanic, Revolutionary Road) riceverà il prossimo settembre il Tribute Actor Award al Toronto International Film Festival 2020, che attualmente, con il continuo propagarsi dei contagi di Coronavirus, è destinato a diventare un'evento online, in formato virtuale.

La Winslet, vincitrice di un Oscar nel 2009 per la sua interpretazione in The Reader, sarà infatti protagonista della love story Ammonite diretta da Francis Lee, che sarà presentata nell'edizione del TIFF di quest'anno. L'attrice aveva anche partecipato lo scorso anno al Toronto Film Festival con il drammatico Blackbird di Roger Mitchell, e ha recentemente completato le sue riprese per l'attesissimo Avatar 2 di James Cameron, in uscita a fine 2021.



Kate Winslet riceverà il Tribute Actor Award il prossimo 15 settembre, da remoto. È la terza star di Hollywood a ricevere il prestigioso riconoscimento dopo Meryl Streep e Joaquin Phoenix, dato che il premio è stato istituito solo lo scorso anno. In merito alle modalità della consegna e del discorso, i dettagli arriveranno nelle prossime settimane.



Screendaily scrivere che l'edizione del TIFF 2020 sarà sia fisica che ibrida e che si svolgerà tra il 10 e il 19 settembre, in gemellaggio con il Festival di Venezia e quello di New York. C'era anche il Telluride, ma è stato recentemente cancellato per le preoccupazioni legate al Coronavirus.