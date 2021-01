Kate Winslet sui sequel di Avatar: 'Neanche io so a quale film ho lavorato!'

Nel corso di una recente intervista Kate Winslet, che si riunirà a James Cameron per la prima volta dopo Titanic, ha svelato alcuni retroscena sulla produzione degli attesissimi sequel di Avatar.

Nello specifico, la Winslet ha raccontato un aneddoto divertente circa le riprese dei film: secondo quanto ha dichiarato, infatti, perfino lei non ha idea in quale dei prossimi capitoli della saga attualmente in lavorazione comparirà il suo personaggio, una nativa Na'vi appartenente ad una tribù acquatica.

"Ho perso il conto di quanti capitoli sta girando contemporaneamente" ha detto l'attrice. "Io posso dire di averne fatti almeno due insieme, in tandem. Tutto il mio lavoro è stato concentrato nel 2018."

Ricordiamo infatti che nei piani di James Cameron la saga di Avatar continuerà fino all'episodio 5, con i lavori che finora si sono conclusi solo fino al terzo episodio: la data di uscita del primo sequel, ad oggi noto come Avatar 2, è fissata al 16 dicembre 2022.

Una sinossi preliminare ha rivelato che il film sarà una storia sulla famiglia Sully e su cosa dovranno fare i protagonisti per tenerla unita: Jake e Neytiri hanno una famiglia, ma saranno costretti a lasciare la loro casa ed esplorare le diverse regioni di Pandora, impiegando diverso tempo sull'acqua, intorno all'acqua e nell'acqua. Avatar 2 vedrà il ritorno di alcuni membri del cast presenti anche nel primo film, tra cui Sam Worthington, Zoe Saldana, Giovanni Ribisi, Stephen Lang e Matt Gerald.



Tra le new entry anche Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, David Thewlis, Vin Diesel e CJ Jones.