Kate Winslet sconsiglia di vedere Contagion:'Vi spaventerà!'

Sin da quando è scoppiata la pandemia di Coronavirus nel mondo, Contagion di Steven Soderbergh è tornato in auge, a causa di una trama molto simile alla realtà, con la diffusione mondiale di un virus che propaga più o meno nello stesso modo del COVID-19. Il film ha ottenuto milioni di visualizzazioni in tutto il mondo in streaming da gennaio.

Il ritorno di fiamma nei confronti di Contagion ha coinvolto anche il nutrito cast, tra cui Kate Winslet, che da mesi viene contattata da amici e familiari con messaggi che riguardano il film.

Winslet interpreta l'ufficiale del servizio d'intelligence sull'epidemia, la dottoressa Erin Mears, in un cast stellare che include Matt Damon, Laurence Fishburne, Jude Law, Gwyneth Paltrow e Marion Cotillard.

A quanto pare la star di Titanic non ha ancora visto il film da sola e ha sviluppato una particolare reazione ai timori che si sono innescati nei suoi conoscenti alla vista del film.



"Ero come 'Beh, non guardarlo cazzo! Ti spaventerà'. La storia è spaventosamente accurata. Abbiamo lavorato con un team straordinario di persone che ascoltavano il CDC, che ci ha fornito consigli sul film e ci hanno fornito informazioni incredibili ogni giorno, e ci hanno aiutato a progettare il virus e lavorare con lo sceneggiatore Scott Burns allo script" ha dichiarato Kate Winslet.

Contagion racconta la storia di un'epidemia mortale che dilaga in pochissimo tempo in tutto il mondo. Per cercare una soluzione viene ingaggiato un team di medici internazionali, innescando una corsa contro il tempo mentre il virus si espande in ogni nazione, aumentando il terrore della gente.



