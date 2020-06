Kate Winslet e Saoirse Ronan in un dramma lesbo: nuovi dettagli su Ammonite

Sarebbe stato presentato al Festival di Cannes 2020, l'interessante Ammonite di Francis Lee (La terra di Dio) con protagoniste Kate Winslet e Saoirse Ronan, ma a causa del lockdown dovuto alla Pandemia da Coronaviurs non è stato purtroppo possibile, e mentre si attende una data d'uscita il regista ha avuto modo di parlare del film.

Ambientato in una piccola cittadina costiera del Regno Unito nel 1840, il film racconterà la storia d’amore tra la paleontologa Mary Anning e una donna londinese di buona famiglia, alla quale si ritrova inaspettatamente a fare da bambinaia.



Parlando infatti con Entertainment Weekly, Lee ha definito Ammonite "una storia sul potere dell'amore, di una relazione profonda, intima e umana. Il potere del tocco e della speranza". Il regista ha rivelato di essere riuscito a ultimare il film sulla Anning, rivelando: "Non si tratta di un prodotto biografico. È solo ispirato alla vita di Mary Anning. Sono stato incredibilmente fortunato a poter lavorare con Kate Winslet e Saoirse Ronan, che interpretano due donne che sviluppano un rapporto molto intenso e intimo. Sono stato molto attratto da quel periodo storico grazie a questa meravigliosa ricerca sulle relazioni tra donne dello stesso sesso, ben documentata grazie a delle lettere che dimostrano anche dei rapporti straordinari, emotivi, intensi, per la vita. Poi era un periodo estremamente patriarcale, dove le donne venivano viste come mero possedimento dell'uomo, considerate addirittura incapaci di provare piacere dalla medicina. Mi è parsa una storia fantastica da raccontare e qualcosa che rompesse ogni schema dell'epoca".

Sony si occuperà della dsitribuzione in diversi territori internazionali, tra cui l'Italia, mentre Lionsgate e Transmission distribuiranno la pellicola rispettivamente nel Regno Unito e nella zona Australia/Nuova Zelanda.

Scritto e diretto da Francis Lee, già regista de La terra di Dio, il film è prodotto da See-Saw (Lion - La strada versione casa, Il discorso del re) e Fodhla Cronin O'Reilly (Lady Macbeth). La storia del film è spirata alla vita della paleontologa Mary Anning.