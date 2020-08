Kate Winslet e Saoirse Ronan tra amore e fossili nel primo trailer di Ammonite

Neon ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale di Ammonite, nuovo dramma romantico che vedrà come protagoniste Kate Winslet e Saoirse Ronan in una storia d'amore omosessuale.

Ambientato in una piccola cittadina costiera del Regno Unito nel 1840, il film vedrà la Winslet nei panni della cercatrice di fossili Mary Anning. Con i giorni delle sue famose scoperte geologiche ormai alle spalle, la donna ora cerca possibili comunità da vendere ai turisti per mantenere se stessa e la madre malata. Un giorno, un ricco turrito fa visita a Mary e le chiede di prendersi cura della moglie malata, Charlotte Murchison (Ronan), la quale soffre di "malinconia". L'offera è impossibile da rifiutare, e Mary si ritrova con una nuova apprendista cui "non piace l'acqua."

Selezionato dal programma di Cannes 2020, il film sarà distribuito in Italia e altri mercati internazionali da Sony Pictures. La data di uscita verrà annunciata prossimamente, mentre il debutto in anteprima avverrà a settembre durante il Toronto International Film Festival.

Scritto e diretto da Francis Lee, già regista de La terra di Dio, il film è prodotto da See-Saw (Lion - La strada versione casa, Il discorso del re) e Fodhla Cronin O'Reilly (Lady Macbeth). La storia del film è ispirata alla vita della paleontologa britannica Mary Anning.