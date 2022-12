Kate Winslet rivela: 'Quando ero giovane chiedevano al mio agente quanto pesassi'

Il trattamento riservato alle donne nel mondo del cinema è spesso oggetto di discussione, tra ingaggi raramente all'altezza di quelli delle loro co-star maschili e discriminazioni di vario genere, spesso inerenti all'aspetto fisico: a ricordarcelo, nel caso in cui ce ne fosse bisogno, sono le ultime dichiarazioni di Kate Winslet.

Recentemente ripresasi dopo un infortunio avvenuto sul set di Lee, la star di Titanic ha infatti parlato di alcune richieste d'informazioni, per così dire, singolari ricevute dal suo agente quando la nostra era ancora una giovane attrice che tentava di muovere i primi passi nel mondo di Hollywood.

"Quando ero più giovane il mio agente riceveva spesso chiamate in cui gli chiedevano cose tipo: 'Qual è il suo peso?'" sono state le parole di Winslet, che ha poi parlato dei cambiamenti avvenuti nel corso degli ultimi anni nel mondo dei media: "All'epoca non era impossibile ritrovarmi il dannato News of the World sull'uscio di casa, ma ora questo non esiste più. Quella roba secondo cui 'i giornali di oggi saranno la carta per il fish and chips di domani' non vale più".

Siamo sicuri che nessuno, oggi, si farebbe venire in mente l'idea di fare certe domande su un colosso della settima arte come Kate Winslet: la speranza, chiaramente, è che ciò cominci a valere anche per le attrici più giovani e inesperte. A proposito di Winslet, intanto, qui trovate la nostra Kate in alcune immagini di Avatar: La Via dell'Acqua.