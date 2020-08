Kate Winslet raggiunge Daisy Ridley in Baba Yaga: scoprite tutti i dettagli

Kate Winslet, insieme a Jennifer Hudson e Glenn Close, si è unita a Daisy Ridley nel cast vocale del film d'animazione Baba Yaga, che verrà presentato a Venezia. Hudson fa parte del progetto anche come produttrice esecutiva; Baba Yaga è un prodotto ambientato in un mondo fiabesco nel quale lo spettatore può decidere la direzione della storia.

L'esperienza di Baba Yaga segue l'enigmatica strega omonima (Kate Winslet) che usa i suoi poteri per fermare gli abitanti del villaggio il cui insediamento invade la sua Foresta incantata (Jennifer Hudson). Quando la madre dello spettatore, il Capo (Glenn Close) si ammala, spetta a loro e alla sorella Magda (Daisy Ridley) entrare nella foresta pluviale proibita, scoprire i suoi misteri nascosti e ottenere la cura da Baba Yaga.



Scritto e diretto da Eric Darnell, Baba Yaga è una rappresentazione contemporanea della storia popolare dell'Europa Orientale reimmaginata con animazioni illustrative in 2D e disegnate a mano con lo stile della stop-motion.

Il progetto sarà disponibile esclusivamente su Oculus entro la fine dell'anno. Il cortometraggio sarà presentato alla Mostra di Venezia, dove sarà accessibile online agli spettatori accreditati tramite una piattaforma digitale.

"Baba Yaga è un bellissimo lavoro di animazione e sono onorata di essere produttrice esecutiva insieme ai miei talentuosi collaboratori" ha dichiarato Jennifer Hudson.

