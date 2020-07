Kate Winslet presto su Disney Plus: l'attrice darà la voce a un cavallo!

Tra i più recenti progetti annunciati da Disney+ c'è la commedia soprannaturale Spooked, ma anche quello che viene definito un "adattamento contemporaneo" di Black Beauty, romanzo di Anna Sewell datato 1877 e già divenuto un film nel 1994. A prestare la voce al cavallo del titolo sarà Kate Winslet.

In questa versione, infatti, Black Beauty sarà una femmina, e la vicenda si svolgerà ai giorni nostri, e negli Stati Uniti anziché in Inghilterra.

La sinossi ufficiale, che Disney+ ha pubblicato in una nota, recita: "Black Beauty è una mustang nata libera nel West americano. Quando viene catturata e portata via dalla sua famiglia, la sua storia si intreccia con quella della diciassettenne Jo Green, che come lei soffre per la perdita dei genitori. Tra le due si sviluppa a poco a poco un legame fondato sull'amore, sul rispetto e sulla reciproca guarigione dal dolore."

Jo Green sarà intepretata da Mackenzie Foy, già vista in Lo schiaccianoci e i quattro Regni e in The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 2.

Il nuovo adattamento cinematografico di Black Beauty, che dovrebbe approdare in streaming su Disney+ entro la fine dell'anno, è scritto e diretto da Ashley Avis.

