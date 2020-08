Kate Winslet parla del suo lavoro in era Covid-19 e ricorda i giorni prima del lockdown

Il 13 marzo, giorno in cui gli Stati Uniti d'America sono entrati in lockdown per la Pandemia da Coronavirus, Kate Winslet era sul set a Filadelfia, a girare la miniserie televisiva HBO Mare of Easttown. Mancavano appena 21 giorni di produzione ma tutto si è improvvisamente fermato, costringendola a tornare in Inghilterra, a casa.

Ci è rimasta per i successivi cinque mesi, e a tal proposito, in apertura della lunga intervista concessa all'Hollywood Reporter, l'attrice ha dichiarato: "Credo sia l'elemento sconosciuto di questo virus. Semplicemente non sappiamo come possa influenzare un dato individuo. Questo lo rende così terrificante. Sono una persona molto schietta e pratica, e se devo rispondere a un'emergenza vado in quella zona".



Continua parlando del suo comportamento dopo le prime segnalazioni sul virus: "La gente credeva fossi pazza perché ho girato per Filadelfia con una mascherina per settimane, andando a fare la spesa e asciugando tutto con alcool isopropilico e indossando dei guanti. Poi all'improvviso è arrivato il 13 marzo e la gente ha iniziato a dire 'cazzo, dove posso comprare una di quelle mascherine?'".



Se tutto andrà come previsto, la Winslet tornerà sul set della serie HBO a settembre, in Pennsylvania. E con trepidazione, a quanto pare: "Ora che devo tornare finalmente al lavoro sono tipo 'oh cazzo, ho dimenticato come recitare'. Ma si ricomincerà e con alcuni straordinari protocolli lavorativi. Quando però reciti in un film o in una serie televisiva, non sempre il distanziamento è possibile in base alla scena che stai girando".



