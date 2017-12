Kate Winslet parla della scena d'amore in Titanic al talk show di Stephen Colbert

Ospite al talk show diin occasione del ventesimo anniversario dell'uscita nelle sale di Kate Winslet ha risposto ad alcune domande sulla lavorazione, oltre a ricreare la scena 'incriminata' del mancato salvataggio dell'amato Jack, insieme al conduttore. La Winslet ha svelato alcuni aneddoti interessanti sul film.

Tra le curiosità raccontate dall'attrice anche la passionale scena d'amore nella macchina:"Non credo fosse scritto che dovessimo essere così sudati. Credo fosse un'idea venuta fuori sul set prima delle riprese. Faceva piuttosto caldo nella macchina, ma per ottenere quell'effetto ci hanno spruzzato dell'acqua contenuta nelle bottiglie Evian, in modo da farci sembrare in preda alla passione."

Titanic uscì negli Stati Uniti il 14 dicembre 1997 mentre in Italia arrivò poco più di un mese dopo, il 16 gennaio 1998, rimanendo nelle sale per sei mesi. Il kolossal di James Cameron è il secondo film con il maggior incasso nella storia del cinema dopo Avatar (sempre diretto da Cameron). Insieme a Eva contro Eva e La La Land detiene il record di nomination agli Oscar (14 candidature) mentre con Il signore degli anelli - Il ritorno del re e Ben-Hur è il film che ha ottenuto più statuette in assoluto, ben 11.

Kate Winslet nel 2017 ha recitato nelle pellicole Il domani tra di noi di Hany Abu-Assad con Idris Elba e nel nuovo film di Woody Allen, La ruota delle meraviglie - Wonder Wheel, insieme a Justin Timberlake, Jim Belushi e Juno Temple.