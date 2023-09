Kate Winslet, nuove scene di nudo nel film Lee: 'Ci vuole coraggio'

Dopo che Kate Winslet ha raccontato il suo rapporto col body shaming, l'attrice (che interpreterà la protagonista nel film Lee) ha aggiunto ulteriori dettagli sulla propria privata: in particolare, al centro dell'attenzione sono le nuove scene di nudo.

Innanzitutto, molti dirigenti avrebbero patrocinato Winslet pur di farle ottenere i finanziamenti necessari. "Il fatto che gli uomini pensino che tu voglia e abbia bisogno del loro è incredibilmente oltraggioso" ha dichiarato l'attrice di Titanic, Revolutionary Road e Se mi lasci ti cancello. "Una volta un regista mi ha perfino detto: 'Ascolta, realizza il mio film e finanzierò il tuo piccolo Lee'. Oppure, alcuni potenziali investitori maschi continuavano a ripetere: 'Dimmi, perché dovrebbe piacermi questa donna?'".



Non per questo si fa scrupoli sulle scene di nudo, soprattutto dopo "essere stata sottoposta al più terribile dei giudizi. Lo definirei addirittura bullismo". L'importante è "lasciare che il corpo sia la versione più 'morbida' di se stessi, senza sentire il bisogno di nascondersi".

Inoltre, Winslet ha colto l'occasione per commentare la situazione del movimento #MeToo: "Oh, mio Dio! Questa è la parte migliore. Le giovane attrici ora, per fortuna, non hanno la minima paura. Ne sono così orgoglioso. Penso che tutta la merda, tutta la lotta e tutte le voci su di me, spesso puntando il dito e deridendo... No, non mi interessa proprio per nulla! Ne è valsa la pena. La cultura sta cambiando nel modo in un modo che non avrei neanche potuto immaginare nei miei sogni sfrenati dei miei 20 anni".

Diretto da Ellen Kuras, Lee è basato sul romanzo del 1985 The Lives of Lee Miller di Antony Penrose e racconta la storia di una modella che, arruolata come fotografo, racconta la seconda guerra mondiale per la rivista Vogue. Il film è stato presentato in anteprima al Toronto International Film Festival 2023. Tuttavia, durante le riprese non tutto è andato per il meglio: "Avevo tre ematomi enormi sulla spina dorsale" ha continuato Winslet. "Riuscivo a malapena a stare in piedi!".

Con le sue parole, l'attrice dimostra una grande forza interiore: a proposito, sapevate che Kate Winslet non si pesa da 12 anni?