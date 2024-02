Kate Winslet:'La vita dopo il successo di Titanic è stata abbastanza spiacevole'

Kate Winslet è tornata a parlare del successo ottenuto grazie a Titanic che le cambiò la vita. Il film del 1997 di James Cameron ottenne un enorme successo al box-office e portò alla ribalta l'attrice e il suo collega Leonardo DiCaprio. Tuttavia, all'attenzione maggiore derivata dal film Winslet non era preparata.

"Ho sentito di dover avere un certo aspetto o essere una certa cosa. E poiché l'intrusione dei media era così significativa in quel periodo, la mia vita era piuttosto sgradevole" ha dichiarato al magazine Porter.



Kate Winslet ricorda anche l'atteggiamento della stampa dopo Titanic:"I giornalisti dicevano sempre 'Dopo Titanic avresti potuto fare qualsiasi cosa e invece hai scelto di fare queste cose piccole'... e io mi dicevo 'Sì, scommetto di averlo fatto! Perché, indovina un po', essere famosa era orribile'". Ad ottobre uscirono foto di scena inedite di Titanic.



L'attrice non rinnega il lavoro nel film di James Cameron:"Ero grata, ovviamente. Avevo poco più di vent'anni e riuscivo a prendere un appartamento. Ma non volevo essere seguita mentre letteralmente davo da mangiare alle anatre. Titanic continua a portare alle persone enormi quantità di gioia. L'unica volta in cui penso 'Oh Dio, nasconditi' è se siamo su una barca da qualche parte".



Nel corso degli anni, Kate Winslet ha parlato in diverse occasioni del disagio vissuto a causa dei giudizi sul proprio corpo e sull'attenzione ossessiva dei media sulla sua vita privata e sul proprio aspetto fisico.

