Kate Winslet: 'La stampa ha considerato Ammonite solo per le scene di sesso'

Kate Winslet nel corso di una lunghissima intervista con il giornale inglese The Guardian ha ripercorso tutta la sua carriera concentrandosi sulle varie critiche rivolte al suo corpo e soprattutto alla maniacale ossessione rivolta dai media alle scene di sesso in Ammonite, la sua ultima fatica al fianco di Saoirse Ronan.

"I commenti sul mio aspetto fisico hanno danneggiato la mia fiducia. Non volevo andare a Hollywood perché ricordo di aver pensato: 'Dio, se questo è quello che mi dicono in Inghilterra, allora cosa succederà quando arriverò lì?' Mi sono sentita davvero sola. Nessuno ti prepara a queste cose e quando avvengono non riesci più a goderti le cose belle che ti capitano. Ma poi, naturalmente, ho avuto Mia quando avevo 25 anni, e tutti questi commenti hanno iniziato a scivolarmi addosso, sono evaporati".

La Winslet parlando proprio dell'eccessiva oggettivazione delle donne ha sottolineato quanto Ammonite sia stato svilito dai giornali: "Non facevano altro che chiedermi delle scene di sesso. L'unica cosa che contava dell'intero film erano le scene di sesso tra due donne. Non ho mai ricevuto così tante domande quando giravo scene di sesso con uomo. Per me è stato davvero imbarazzante. Quello che succede con la discussione sulle scene d'amore LGBTQ è che le persone usano effettivamente parole diverse per descriverle. Il Sun le ha definite 'bollenti', il Metropolitan 'insolenti'. Il 90% della stampa si è concentrata sul sesso in Ammonite".

L'attrice ha aggiunto di aver amato enormemente il lavoro fatto da Francis Lee: "Quello che mi piace di come Francis ha scelto di raccontare la storia di Mary Anning, e il suo legame con Charlotte, è che lo ha fatto senza esitazione. La relazione fa parte della storia. Non ha niente a che fare con la paura o la segretezza. Si tratta di due persone che si innamorano".

