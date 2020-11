Kate Winslet su James Cameron: 'Vi spiego com'è cambiato da Titanic a Avatar 2'

Nel corso di una recente intervista promozionale, l'attrice Kate Winslet ha parlato della sua lunga collaborazione con il regista James Cameron, che l'ha resa famosa in tutto il mondo con Titanic e che oltre vent'anni dopo l'ha reclutata per Avatar 2.

Parlando con Collider, la Winslet ha dichiarato: "Beh oggi siamo tutti un po' più adulti. Siamo tutti diventati più grandi. Ripenso all'esperienza della realizzazione di Titanic e non è un segreto che sia stato un lavoro molto difficile. È stato molto, molto stressante e le cose furono difficili per tutte le persone coinvolte. Quando penso a quello che Jim ha dovuto realizzare - settimane di sei giorni, per sette mesi e mezzo di riprese, di cui quattro mesi e mezzo solo di notte - Gesù, so che è stato difficile per noi, i giovani attori ... ma oggi sono anche in grado di mettermi nei suoi panni e, con il senno di poi, guardo ciò che Jim stava cercando di ottenere e il livello di pressione a cui era sottoposto. Se ci penso ho ancora più rispetto per lui".

L'attrice si è poi concentrata sulla nuova collaborazione per Avatar 2.

"Oggi il Jim Cameron di Avatar è molto più calmo. Penso abbia raggiunto il suo vero io, una cosa che is ottiene con l'esperienza. Anche perché ha già fatto il primo Avatar, quindi conosce questo mondo e conosce questi personaggi. Ha inventato quel modo di filmare. C'è un livello di fiducia radicato in lui, è molto più a suo agio. È stato molto collaborativo sul set di Avatar, onestamente. Sono rimasta sbalordita da quanto tempo ha concesso agli attori per ambientarsi in una scena. E ovviamente la sicurezza doveva venire prima di tutto. Se il mondo finirà con un'altra pandemia, e lo dico con la mano sul cuore, una delle persone con cui vorrei passare i miei ultimi momenti è Jim Cameron. Sono stata benissimo a lavorare con lui e non vedo l'ora che esca il nuovo Avatar."

Ricordiamo che il film vedrà il ritorno di Sam Worthington, Zoe Saldana, Giovanni Ribisi, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder e Matt Gerald. I nuovi membri del cast sono Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, David Thewlis, Vin Diesel e CJ Jones. La Winslet, durante le riprese, ha battuto il record di apnea di Tom Cruise, impresa che l'attrice ha illustrato in un'altra recente intervista.