Kate Winslet nell'intenso war movie Lee: tutto quello che dovete sapere

La notizia di Kate Winslet nei panni di Lee Miller nel biopic dedicato alla famosa giornalista, corrispondente di guerra per Vogue durante gli orrori della Seconda Guerra Mondiale, arrivò quasi quattro anni fa e per molto tempo il film non trovò un distributore nazionale non arrivando così mai in sala... almeno fino ad oggi.

Lee, infatti, verrà distribuito da Roadside Attrations e Vertical e così anche il pubblicò potrà assistere alla performance di Kate Winslet. La pellicola, debutto alla regia di Ellen Kuras nome conosciuto a Hollywood come direttrice della fotografia, è tratta dal libro La vita di Lee Miller scritto dal figlio della giornalista Antony Penrose e racconta l'incredibile vita di Lee Miller dagli inizi come modella fino all'arruolamento come fotografa di guerra. Miller fu la prima a scattare immagini all'interno del campo di concentramento di Dachau ma non solo: a lei dobbiamo alcuni scatti iconici tra cui la fotografia che ritrae la stessa fotografa nella vasca da bagno di Hitler e che fece la storia.

Lee è stato presentato al Toronto International Film Festival: la critica sembra concorde sulla magnifica interpretazione che Winslet restituisce e il 20 settembre arriverà finalmente in sala. Nel cast anche Marion Cotillard, Andrea Riseborough, James Murray e Andy Samberg che ha raccontato la sua esperienza sul set con Kate Winslet!