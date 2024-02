Kate Winslet: "Il mio film più famoso non è Titanic, ma L'amore non va in vacanza"

Kate Winslet torna spesso a parlare di Titanic: proprio recentemente l'attrice aveva condiviso un aneddoto relativo alla sua esperienza sul set del film diretto da James Cameron. Ospite al Tonight Show di Jimmy Fallon, la star ha ripercorso questa ed altre tappe fondamentali della sua carriera.

Tra i film a cui ha partecipato, oltre al già citato Titanic (qui potete leggere il nostro articolo che spiega bene il perché Titanic sia ancora da considerarsi un capolavoro), uno di quelli più amati dal pubblico è L'amore non va in vacanza, commedia romantica del 2006 con Cameron Diaz, Jude Law e Jack Black. Ma avreste mai detto che l'attrice è ricordata più per questo ruolo che per quello di Rose De Witt Bukater?

È quanto rivela proprio la diretta interessata nell'intervista a Fallon: "La gente mi ferma per strada più per L'amore non va in vacanza e per l'episodio di Extras [serie televisiva britannica creata da Ricky Gervais, ndr.] che per Titanic", ha raccontato. "Soprattutto a Natale. E la cosa più bella è che madri e figlie vengono da me al supermercato e dicono: Ok, adoriamo l'amore non va in vacanza! È il nostro piccolo rito natalizio. Ogni anno mangiano la stessa cosa per l'occasione. Si siedono insieme, come da tradizione, ed è una cosa che adoro", ha concluso Winslet, prima di aggiungere: "Non mi sarei mai aspettata che si creasse una connessione madre-figlia del genere, per merito di questo film. È una cosa così carina e adorabile".

La pellicola diretta da Nancy Meyers è ambientata proprio a Natale e ruota attorno a Iris e Amanda, interpretate da Kate Winslet e Cameron Diaz: innamorata del suo capo senza essere ricambiata, la prima, alle prese con una relazione fallimentare, la seconda, decidono di scambiarsi casa per le vacanze. Amanda si trasferisce nel Surrey (vicino a Londra) e Iris a Los Angeles: ognuna troverà l'amore in modo del tutto inaspettato.