Kate Winslet diventerà Lee Miller, giornalista che documentò gli orrori del Terzo Reich

Kate Winslet è un'attrice che ha saputo conquistare schiere di spettatori grazie alle sue molte interpretazioni. Tra queste un certo rilievo hanno avuto i progetti ad ambientazione storica: "Lee" non farà eccezione, dato che il film sarà basato sulla figura di Lee Miller, una fotoreporter realmente esistita.

Dopo il dramma lesbo con Saroise Ronan (Ammonite), l'attrice premio Oscar per The Reacher proverà dunque a stupire ancora una volta con una storia che segue il viaggio della reporter sulla frontiera della Seconda Guerra Mondiale. Qui la protagonista dovrà fare i conti anche con la sua vita personale e con il suo passato.

Lee Miller è stata una giornalista di Vogue che visitò, tra le altre cose, i campi di sterminio di Buchenwald e Dachau, ed è diventata famosa per la sua foto provocatoria che si fece scattare all'interno della vasca da bagno di Hitler.

"Come Lee, stiamo vivendo in un periodo in cui la verità è messa in discussione, un periodo in cui le promesse della politica definiscono ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Lee Miller evidenziava con passione la verità e ciò l'ha condotta a fotografare la brutale realtà della Seconda Guerra Mondiale, pubblicamente sminuita e messa a tacere [...] Sono orgogliosa di poter portare questa storia dinnanzi ad un pubblico moderno", ha dichiarato la regista Ellen Kuras.

Kuras aveva già avuto modo di collaborare con Winslet sul set di Eternal Sunshine of the Spotless Mind, film intramontabile in cui aveva servito come direttrice della fotografia. Il progetto è partito proprio da lì e l'attrice si è detta felice di poter finalmente realizzare il film: "Lee Miller era un'incredibile esplosione di estremi. Una donna che ammiro tantissimo e che muoio dalla voglia di interpretare".

Sembra proprio che Kate Winslet sia proiettata verso il futuro, considerando anche la sua presa di distanza da Woody Allen, con il quale aveva collaborato.