Kate Winslet compie 48 anni: 'L'Oscar? Lo tengo su una mensola nel bagno di casa'

Kate Winslet non potrebbe essere più lontana dallo stereotipo della star che si monta la testa: l'essere una delle attrici più amate e apprezzate della sua generazione non ha mai creato di questi problemi alla star di Titanic, che più volte ha ribadito di voler continuare a condurre una vita perfettamente normale.

L'attrice vittima di body shaming a Hollywood non è una che si tira indietro quando c'è da badare alle faccende di tutti i giorni, come lei stessa ha raccontato: "Ho sempre avuto una vita normale e sempre l’avrò. Anche dopo il successo di Titanic. Sono gli altri, è tutto quello che gira intorno al mio mestiere che la rende 'anormale'. Io cucino, faccio la spesa e accompagno i miei figli a scuola come tutti" sono state le sue parole.

A rafforzare il concetto c'è la scelta di conservare la statuina dell'Oscar in un posto decisamente poco ortodosso: "Tengo l'Oscar vinto per The Reader su di una mensola nel bagno di casa. Così quando qualche mio ospite vuole usare la toilette, può anche fare un bel discorso di ringraziamento con l'Oscar in mano davanti allo specchio, lontano da occhi indiscreti". Gentile da parte sua, non trovate? Qualora voleste provare quest'emozione, insomma, vi basterà recarvi a casa della nostra Kate e chiederle di poter utilizzare il bagno: siamo sicuri che non vi negherà la cortesia!