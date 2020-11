Kate Winslet è un cavallo nel trailer di Black Beauty, il nuovo originale Disney Plus!

Il classico racconto di Black Beauty arriverà sul servizio di streaming on demand Disney+ alla fine di questo mese e pochi minuti fa è stato rilasciato il primo trailer ufficiale, che come al solito potete visionare all'interno dell'articolo.

Il film è stato prodotto da Constantin Films e JB Pictures e debutterà in esclusiva su Disney+: la giovane attrice Mackenzie Foy recita nei panni della protagonista Jo Green, una ragazza di 17 anni che è in lutto per la perdita dei suoi genitori. La sua vita finisce per intrecciarsi con quella di un mustang americano che è stato catturato e portato via dalla sua famiglia. Ragazza e cavallo sviluppano uno stretto legame col passare del tempo, e si rendono conto di quanto siano simili le loro storie.

L'attrice premio Oscar Kate Winslet è la voce del cavallo Beauty, mentre nel cast troviamo anche Iain Glen e Claire Forlani. Il film è scritto e diretto da Ashley Avis, con Jeremy Bolt e Robert Kulzer accreditati in qualità di produttori e Martin Moszkowicz, Edward Winters e Jon Brown come produttori esecutivi.

Black Beauty sarà disponibile per tutti gli abbonati al servizio di streaming on demand Disney+ a partire dal 27 novembre prossimo.

