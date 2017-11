Kate Winslet avrà un ruolo "centrale" in Avatar 2 e nei successivi sequel

Dopo vent'annitornano a lavorare insieme, sempre in acqua come inma, stavolta, in motion capture per Avatar 2 e 3 ! E il ruolo di Kate sarà importantissimo.

Non abbiamo moltissime informazioni al momento su Avatar 2, ma in ogni caso non è un segreto che Kate Winslet faccia parte del cast nei panni o meglio, nelle squame (forse), di una delle creature del mare di Pandora. Il nome del suo personaggio è Ronal.

La stessa Winslet ha recentemente rivelato che il suo ruolo sarà centrale nelle nuove storie ambientate nel mondo alieno creato da Cameron, pur non avendo moltissimo tempo sullo schermo:

"A dire il vero io ho lavorato con il cast principale per un mese soltanto. Il mio non è un ruolo gigantesco; è centrale, fondamentale, ma non enorme."

Al momento le riprese sono in corso d'opera sia per il secondo che per il terzo Avatar; successivamente, James Cameron si prenderà una pausa dal mondo di Pandora per poi procedere alla lavorazione degli ultimi due film.

Avatar 2 vede nel cast: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Joel David Moore, CCH Pounder, Matt Gerald, and newcomers Cliff Curtis, Oona Chaplin, Britain Dalton, Duane Evans Jr., Filip Geljo, Jamie Flatters, Bailey Bass, Trinity Bliss, e Jack Champion.

La pellicola arriverà in sala il 18 dicembre 2020.