I coordinatori di intimità? Kate Winslet: 'Avrei voluto averne uno'

La figura del coordinatore d’intimità, vale a dire quel membro della crew il cui compito è di assicurarsi che attori e attrici siano a proprio agio durante le scene più spinte di un film, è ormai onnipresente sui set: se non tutti sembrano approvare questa nuova tendenza, c’è chi, come Kate Winslet, si dichiara apertamente a favore.

Secondo la nostra Kate, infatti, avere un coordinatore d’intimità sui set dei film avrebbe cambiato tutto, come per la famosissima scena del ritratto di ‘Titanic’. L’attrice di ‘The Regime’, serie in cui Kate Winslet è una leader ispirata a Putin, in una recente intervista al New York Times ha dichiarato: “Idealmente avrei beneficiato di un coordinatore di intimità per ogni singola scena di nudo, o di sesso della mia carriera” e continua “Avrei voluto poter dire ‘Non voglio così tante persone nella stanza’ o ‘Voglio che la mia vestaglia sia più chiusa’, ma quando sei giovane hai tanta paura di far arrabbiare le persone o di risultare scortese. Imparare ad avere voce in capitolo in questi ambienti è molto difficile”.

Attualmente la nostra Winslet è impegnata nella commedia dark ‘The Regime’ in un ruolo completamente diverso da quelli che ha interpretato in passato: Kate racconta chi è la Cancelliera Elena Vernham, la dittatrice assetata di potere, all’apparenza autoritaria ma dai modi eccentrici e anche un po’ goffi. Si prospetta, quindi, una serie che parlerà sì di politica, ma metterà in luce le fragilità della leader. La serie è approdata su Sky il 4 marzo con un solo episodio, ma quando uscirà il secondo episodio di The Regime?