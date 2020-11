Quante volte Kate Winslet è apparsa nuda nei film? I ruoli osé della star di Avatar 2

La superstar Kate Winslet è notoriamente a suo agio con il proprio corpo e non a caso il suo nome è legato ad alcune delle sequenze di nudo più famose della storia del cinema.

L'attrice infatti ha mostrato il suo corpo ai suoi fan e alle cineprese dei suoi registi in tantissimi film diversi, e la scena più nota di tutte - quella del ritratto per Titanic con Leonardo DiCaprio - non è neanche la prima.

Kate Winslet era infatti già apparsa senza veli nel 1994 e nel 1996, prima per Peter Jackson nel suo film Heavenly Creatures e poi in Amleto di Kenneth Branagh e Jude per il regista estremista Michael Winterbotton, che di nudi ne sa qualcosa. Meno famose di Titanic ma ancor più spinte sono le sequenze in Little Children di Todd Field insieme a Patrick Wilson e soprattutto The Reader di Stephen Daldry, ruolo che portò la Winslet alla vittoria del premio Oscar per l'interpretazione di una donna che intrattiene una relazione sentimentale e sessuale con un ragazzo quindicenne nella Germania dell'Ovest del 1958.

Tra Titanic e i due film appena citati nel 2001 Kate Winslet si spoglia completamente anche per Richard Eyre nel dramma romantico Iris, ma anche in Holy Smoke! e lo scandaloso Quills di Philip Kaufman.

A quarantacinque anni è tornata a spogliarsi nel dramma erotico Ammonite con Saoirse Ronan, presentato al Festival di Roma 2020.