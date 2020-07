Kate Winslet, i 5 migliori film della star di Titanic e Revolutionary Road

Proprio come il suo collega e amico di sempre Leonardo Di Caprio, anche Kate Winslet è riuscita senza troppi problemi ad evitare che l'ingombrante ruolo interpretato in Titanic le rimanesse incollato addosso a vita, dando prova spesso e volentieri di essere una delle migliori attrici della sua generazione.

Una fortuna per lei e per il mondo del cinema, che ne ha guadagnato un bel po' di interpretazioni assolutamente memorabili. Volendo selezionare tra queste quelle che per noi potrebbero essere le migliori cinque, però, tocca risalire a qualche anno prima di Titanic, e cioè a quel Ragione e Sentimento che nel 1995 diede una spinta bella forte alla carriera della giovane Kate.

Il già nominato film di James Cameron è poi ovviamente un passaggio fondamentale nel percorso di Winslet e, piaccia o no, non può assolutamente mancare in una lista del genere (basti pensare alle tante sequenze ormai entrate di diritto nella nostra cultura pop anche e soprattutto grazie alla bravura di Winslet e Di Caprio).

Il 2004 fu invece l'anno di The Eternal Sunshine of the Spotless Mind (sì, quello oscenamente tradotto come Se mi Lasci ti Cancello) e di quella indimenticabile (è proprio il caso di dirlo!) Clementine che faceva impazzire il povero Jim Carrey, mentre il 2008 ci regalò un altro splendido duetto tra Winslet e Di Caprio nello stupendo Revolutionary Road di Sam Mendes.

I titoli da tenere a mente sarebbero tanti altri, ma come ultimo nome di questa breve lista preferiamo soffermarci sul Carnage di Roman Polanski, in cui il quartetto Winslet/Waltz/Reilly/Foster mette su una sinfonia di incredibile bravura che, di fatto, regge sulle proprie spalle l'intero film. A proposito dei successi della nostra cara Kate: qui potrete scoprire a quale personaggio di Titanic corrisponde il vostro segno zodiacale.