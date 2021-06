Kate, Netflix svela la data di uscita del thriller d'azione con Mary Elizabeth Winstead

Dopo aver pubblicato il mese scorso la prima immagine ufficiale di Kate, Netflix ha approfittato del primo appuntamento con la sua Geeked Weed per svelare un primo teaser e la data di uscita del thriller con protagonista Mary Elizabeth Winstead.

Come potete vedere in calce alla news, il filmato offre un nuovo sguardo al logo del film e al personaggio della Winstead, che interpreta una letale assassina che ha solo ventiquattro ore di tempo per vendicarsi del suo assassino prima di morire. L'uscita è fissata al 10 settembre 2021, ovviamente su Netflix.

Stando alla sinossi ufficiale, Kate segue le vicende di una spietata agente criminale che è stata avvelenata in modo irreversibile: ha meno di 24 ore per vendicarsi dei suoi nemici ma nel corso della sua ultima avventura formerà un legame inaspettato con la figlia di una delle sue ultime vittime.

Oltre alla star di Birds of Prey, il cast include anche Woody Harrelson (visto di recente nel trailer ufficiale di Venom: La Furia di Carnage), Miku Martineau, Tadanobu Asano, Michiel Huisman e Jun Kunimura. La regia è firmata da Cedric Nicolas-Troyan (The Huntsman: Winter’s War).

Nel corso dell'evento, che ricordiamo andrà avanti per tutta la settimana, Netflix ha annunciato l'arrivo della seconda stagione di Tenebre e Ossa.