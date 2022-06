Kate Moss vola direttamente al concerto di Johnny Depp dopo la testimonianza al processo

Dopo l'ormai celebre testimonianza di Kate Moss al processo tra Johnny Depp e l'ex moglie Amber Heard, la top model britannica è stata avvistata tra il pubblico del concerto di Beck con Johnny Depp, mentre oltreoceano veniva annunciato il verdetto della giuria di Fairfax, Virginia.

La battaglia legale tra Johnny Depp e Amber Heard, almeno in questa fase, si è conclusa con il verdetto proclamato ieri con il quale la giuria ha condannato l'attrice di Aquaman a risarcire per 15 milioni l'ex-marito per averlo diffamato con l'editoriale pubblicato nel 2018 sul Washington Post, nel quale sosteneva di aver subito violenze.

Mentre in Virginia veniva annunciata la vittoria di Depp, la star dei Pirati dei Caraibi era già oltreoceano: infatti, Johnny Depp ha partecipato al concerto britannico dell'amico Jeff Beck con un'esibizione totalmente imprevista. I due hanno eseguito tre brani, reinterpretando alcuni classici di Jimi Hendrix, John Lennon e Marvin Gaye.

Secondo quanto conferma Deadline, al concerto che si è tenuto al Royal Albert Hall di Londra era presente anche l'ex-fidanzata dell'attore, Kate Moss, che nei giorni scorsi era stata chiamata a testimoniare di fronte alla corte riguardo alla vociferata accusa secondo cui Depp l'avrebbe spinta giù dalle scale nel periodo in cui i due si frequentavano.

"Non mi ha mai spinto, calciato o scaraventato giù da nessun tipo di scala": con questa frase la modella britannica ha sgombrato il campo da ogni diceria, dopo che la stessa Heard aveva fatto riferimento a quell'evento nell'aula del tribunale di Fairfax.

Nell'attesa di scoprire che cosa ne sarà della futura carriera di Johnny Depp dopo la vittoria della causa per diffamazione, il team legale di Amber Heard si prepara all'appello, mentre in un'intervista televisiva l'avvocata Elaine Bredehoft attacca la giuria, a suo dire "influenzata dai social media".