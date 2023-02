Kate Moss, Ellie Bamber interpreterà la modella nel nuovo film biografico

Ellie Bamber, conosciuta principalmente per il ruolo da protagonista nella serie tv Willow, interpreterà la modella Kate Moss in un nuovo film biografico. Il titolo del film dovrebbe essere Moss and Freud e la trama dovrebbe vertere sulla decisione della top model di posare nuda per l'artista Lucian Freud.

Il ruolo di Freud dovrebbe essere affidato ad un veterano dello schermo come Derek Jacobi. Kate Moss è attivamente coinvolta nel progetto insieme all'autore e regista James Lucas.



Ecco le prime parole della top model sul film:"Poiché si tratta di una mia storia così personale, è stato essenziale venire coinvolta nel progetto con James [Lucas] in tutti gli aspetti nel corso del suo sviluppo. Sono entusiasta del recente casting ed entusiasta che le riprese del film inizino presto, non vedo l'ora di vederlo".



Moss and Freud dovrebbe essere ambientato nello studio londinese di Freud, concentrandosi sul passato dell'artista e sulla carriera da modella di Kate Moss.

La famosa foto di Kate Moss scattata da Freud ha richiesto nove mesi di lavoro ed è successivamente stata venduta nel 2005 per quasi 5 milioni di dollari. Moss e Freud instaurarono un legame amichevole molto profondo sino alla morte dell'artista, scomparso nel 2011 all'età di 88 anni. Ellie Bamber è nota per il ruolo nella serie tv di Jonathan Kasdan basata sul film di Ron Howard e sul sito trovate la nostra opinione su Willow.



James Lucas ha conquistato Kate Moss grazie al cortometraggio The Phone Call, con protagonista Sally Hawkins, co-scritto da Lucas con il regista Matt Kirby e vincitore dell'Oscar al miglior cortometraggio.

Lo scorso anno Kate Moss difese Johnny Depp, storico ex fidanzato, nel processo contro l'ex moglie Amber Heard.