Kate Moss difende Johnny Depp e smentisce Amber Heard: 'Non mi ha mai spinto per le scale'

Kate Moss è apparsa in videoconferenza nella giornata di oggi per testimoniare a favore dell'ex-fidanzato Johnny Depp, con la sua deposizione che è stata breve. La Moss ha smentito una vecchia diceria secondo cui Depp l'avrebbe spinta giù da una rampa di scale e ha concluso la sua testimonianza in cinque minuti al processo contro Amber Heard.

Moss, in piedi in un elegante blazer in quello che sembrava un ufficio del Gloucestershire, in Inghilterra, ha risposto solo ad alcune domande degli avvocati di Depp e non è stata controinterrogata dal team di Amber Heard. La modella ha testimoniato confermando che lei e Depp si sono frequentati dal 1994 al 1998 e a quel punto le è stato chiesto di un incidente in cui sarebbe caduta da una rampa di scale all'aperto in un resort giamaicano.

"C'era un temporale", ha raccontato, aggiungendo che Depp l'aveva preceduta. "Sono scivolata dalle scale e mi sono fatta male alla schiena. Ho urlato, perché mi faceva male... lui è tornato di corsa ad aiutarmi, mi ha portato nella mia stanza e ha chiamato i medici".

L'avvocato di Depp ha poi chiesto se l'attore l'avesse spinta, una voce che persiste da anni. "No", ha risposto lei, con un'aria sprezzante. "Non mi ha mai preso a calci, spinto o buttato giù dalle scale".

L'avvocato di Depp ha quindi chiesto alla Moss se avesse mai testimoniato per Depp in precedenza, e lei ha risposto di no. "Perché ha deciso di testimoniare oggi?", ha dunque chiesto l'avvocato. Il team della Heard si è opposto a questa domanda, che il giudice ha accolto. Senza ulteriori domande, si è conclusa così la parte relativa a Kate Moss del processo lungo settimane che sta avviando alla conclusione.

Intanto, gli avvocati della Heard non chiameranno più Depp a testimoniare, come precedentemente annunciato. Nel frattempo, continuano a diffondersi i pettegolezzi sulla possibile storia d amore tra Johnny Depp e Camille Vasquez, avvocato della star.