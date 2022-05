Kate Moss chiamata a testimoniare nel processo tra Johnny Depp e Amber Heard

Il processo Heard-Depp si avvicina a una fase cruciale, e mentre il divo si prepara ad essere interrogato dagli avvocati di Heard, arriva un altro personaggio famoso al banco dei testimoni: Kate Moss.

L'attrice e modella sarebbe stata nominata proprio a inizio mese da Amber Heard, che ha parlato di una voce secondo cui Moss sarebbe stata spinta giù dalle scale da Johnny Depp all'inizio degli anni '90. Una notizia che sarebbe secondo alcuni rapporti infondata, ma scopriremo la verità soltanto quando la testimonianza verrà depositata mercoledì, data in cui Moss parlerà in collegamento video.

Come vediamo nel video che appare in fondo all'articolo, in verità la menzione di Kate Moss da parte di Heard è stata accolta in modo inaspettato da Ben Chew, che ha fatto un gesto molto chiaro quando ha sentito il nome della modella. Il team di Depp ha infatti considerato questa come un'apertura per esplorare le relazioni passate nel corso del processo.

La menzione di Moss non era comunque casuale. Heard l'ha tirata in ballo mentre raccontava che l'unica volta in cui ha sferrato un colpo a Depp è stato perché l'attore stava presumibilmente per prendere a pugni sua sorella, Whitney Henriquez, che secondo Heard era in cima a delle scale. "Non esito. non aspetto. Ho pensato immediatamente a Kate Moss e alle scale, e l'ho colpito" ha detto Heard.