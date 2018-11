Kate Mara e Simon Pegg appariranno nel thriller Inheritance

I due attori sono attualmente in fase di negoziazione per entrare nel cast del thriller indipendente Inheritance, diretto dal filmmaker britannico Vaughn Stein, finora aiuto regista in diverse pellicole come World War Z o La bella e la bestia.

Il film esplorerà ciò che accade quando un patriarca di una benestante e potente famiglia improvvisamente viene a mancare, lasciando sua moglie e sua figlia con uno scioccante segreto patrimoniale che minaccerà di svelare e distruggere le loro esistenze.

Il lungometraggio sarà sceneggiato da Matthew Kennedy, chiamato a scrivere il suo primo importante script dopo l’esperienza documentaristica di 3 Peaks 3 Weeks del 2008. Richard B. Lewis (La musica nel cuore – August Rush) produrrà la pellicola con la Southpaw Entertainment assieme a David Wulf (Little Women) con la WulfPak Productions e alla Convergent Media.

L’attrice Kate Mara negli ultimi anni si è fatta particolarmente notare sia al cinema che in televisione con prodotti come Fantastic 4 – I fantastici quattro, cinecomic in cui interpretava quello che fu il ruolo di Jessica Alba, Sue Storm, o nel serial Netflix House of Cards, in cui ricopriva la parte della giornalista Zoe Barnes, occasione lavorativa che la vedeva affiancare anche il premio Oscar Kevin Spacey prima del suo licenziamento in tronco a seguito degli scandali sessuali che lo hanno colpito.

Simon Pegg è recentemente tornato in sala con il nuovo capitolo action di Mission: Impossible – Fallout, saga di lunga data con Tom Cruise e nella cui famiglia ormai fa parte anche l’interprete inglese dal lontano 2006.

Ancora sconosciuti sono i personaggi che il duo di artisti è chiamato ad impersonare, ma molto probabilmente verranno svelati ulteriori dettagli nelle prossime settimane anche in questa prospettiva.