Kate & Leopold, Meg Ryan e il tentativo estremo di salvare l'anniversario di Hugh Jackman

Kate & Leopold è una storia d'amore tra le più famose del cinema romantico degli ultimi 20 anni: non tutti sanno, però, che proprio il film con Meg Ryan rappresentò un momentaneo ostacolo per l'idillio matrimoniale di uno dei suoi protagonisti, vale a dire Hugh Jackman.

La star di Wolverine, come molti di voi sapranno, è sposata dal 1996 con la collega Deborra-Lee Furness: all'epoca delle riprese di Kate & Leopold i due erano dunque in procinto di festeggiare il quinto anniversario del loro matrimonio, non fosse che, di mezzo, ci si misero proprio gli impegni di Jackman dovuti al film di James Mangold.

A quel punto entrò in gioco l'animo romantico di Meg Ryan: consapevole della situazione della sua co-star, infatti, la nostra riuscì a ottenere il numero di telefono della signora Jackman e la invitò a cena proprio per la sera dell'anniversario. Il risultato? Stando alle cronache, il povero Hugh dovette comunque trascorrere la serata a lavoro!

Un sacrificio che, comunque, è valso un film diventato in breve tempo uno dei manifesti dell'amore romantico e della galanteria: voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti il vostro parere sulla seconda apparizione di Hugh Jackman sul grande schermo! Qui, intanto, vi lasciamo la nostra recensione di Kate & Leopold.