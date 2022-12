Kate Hudson sul nepotismo a Hollywood: 'E' più comune in altri settori'

Durante la sua recente intervista fatta con The Independent, la star di Glass Onion Kate Hudson ha voluto affrontare la questione del nepotismo nel mondo del cinema, un tema che ha sempre fatto discutere molto nel corso degli anni.

L'ultima discussione sul nepotismo di Hollywood è iniziata pochi giorni fa, quando il New York Magazine ha pubblicato una serie di saggi e storie che analizzavano l'ascesa del termine "Nepo Baby", usato online per riferirsi a persone di Hollywood con genitori famosi o influenti. La stessa Hudson è stata menzionata in molte delle storie.

"La cosa del nepotismo, voglio dire ... non mi interessa davvero", ha dichiarato l'attrice, figlia di Goldie Hawn e Bill Hudson. “Guardo i miei figli e siamo una famiglia che racconta delle storie. È sicuramente nel nostro sangue. Le persone possono chiamarlo come vogliono, ma non cambierà".

“In realtà penso che ci siano altri settori in cui è [più comune].Lo vedo negli affari molto più di quanto lo vedo a Hollywood. A volte sono stata a riunioni di lavoro in cui ero tipo "aspetta, di chi è questo figlio?" Ad esempio, questa persona non sa nulla!'" Ha raccontato la Hudson. "Non mi interessa da dove vieni, o quale sia il tuo rapporto con l'azienda: se lavori sodo, non ha importanza."

Per salutarvi, vi ricordiamo che anche Gwyneth Paltrow ha parlato del nepotismo nel cinema.