Kate Hudson in modalità "natalizia", canta benissimo e fa anche la pasticciera!

Kate Hudson sa cantare! E lo possiamo vedere (e sentire), in questi post social recentemente condivisi su Instagram. L'attrice si mette persino a cucinare dei dolci, date un'occhiata!

Kate si è messa a cantare alcune canzoni a tema natalizio al pianoforte, insieme al musicista David Foster, che si è messo a suonare dei classici come "I'm Dreaming Of A White Christmas" e "Have Yourself A Merry Little Christmas". I video sono stati postati dall'attrice, durante la vigilia di Natale.

La Hudson ha messo la caption al post, scrivendo: "Sto migliorando decisamente la mia versione dei canti natalizi. Quando si ha qualcuno come @davidfoster al piano 💃 ❤️🎄 Buona Vigilia! Spero che le vostre feste siano piene di amore, risate e musica.🙏."

Kate e David erano insieme ad un gruppo di amici, tra i quali Jennifer Meyer, che ha postato il video della canzone "Jingle Bells," sul suo account Instagram con la caption: "Piccola improvvisazione delle canzoni di Natale. 🎶🌲♥️💃🍷 ti amiamo, @davidfoster xoxo." Di certo, chi era con lei durante la serata, non si è di certo annoiato: l'atmosfera era decisamente gioiosa!



E, alla fine, l'attrice trentottenne, Kate Hudson ci fa anche vedere come prepara i buonissimi biscotti con le gocce di cioccolato: una vera professionista davanti alla telecamere, al canto e... Anche in cucina! Buone Feste a tutti!