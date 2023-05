Kate Beckinsale, la star risponde sui social ad un commento sul suo aspetto fisico

La star di Underworld Kate Beckinsale, che recentemente ha partecipato al Festival di Cannes, ha risposto al commento di un fan, che si complimentava per il suo aspetto fisico alla soglia dei 50 anni. L'attrice ha risposto educatamente, smentendo di essere ricorsa alla chirurgia plastica in questi anni.

"Per favore, dimmi che hai fatto un lifting perché non è possibile essere così meravigliosa a 50 anni" ha scritto un utente.

L'attrice di Underworld ha risposto:"Niente fili, niente lifting, no Botox, niente laser, niente ritocco al naso, nessun riempitivo".



Beckinsale - che fu costretta a cambiare casa durante il lockdown - ha proseguito:"Faccio trattamenti per il viso con prp (Platelet Rich Plasma) per aumentare il collagene e la microcorrente per rassodare la pelle e l'ossigeno. Probabilmente proverei il laser ma sono un po' spaventata. Finora non l'ho fatto".



Un altro fan però ha criticato l'attrice:"Perché le star devono negare i loro trattamenti per il viso? Basta non mentire al riguardo... Ha ancora un bell'aspetto!". Beckinsale ha risposto a tono:"Non ho fatto lifting o filler o Botox. Non sto mentendo e non accetto le persone che mi accusano di cose che non ho fatto".



In un altro commento la star di Pearl Harbor ha spiegato il motivo:"In realtà non posso, ho una condizione medica chiamata sindrome da attivazione dei mastociti che in realtà è una massiccia lotta quotidiana e significa che reagisco male a centinaia di cose. Non posso correre il rischio".



Di recente, Kate Beckinsale raccontò di quando venne salvata da Keanu Reeves durante il Festival di Cannes 1993.