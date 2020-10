Kate Beckinsale: 'Per consolare mia figlia le invio le foto di Michael Sheen nudo'

Nel corso di un'intervista Kate Beckinsale ha rivelato di avere un modo molto particolare per tirare sua figlia Lylo Mo su di morale. A quanto pare l'attrice è solita mandarle delle foto di suo padre, ovvero Michael Sheen, senza veli.

"Io e mia figlia pensiamo che un uomo nudo sia davvero divertente nelle giuste circostanze, non come un tipo che ti salta fuori a una sorpresa da un angolo buio. Così, nei momenti più tristi, lei mi invia quella foto o viceversa. Se percepisco che è giù di morale, allora penso 'sai cosa, può vedere Mike in quella vasca', e la maggior parte delle volte funziona".

Il riferimento è ad un'immagine di Master of Sex che ritrae Michael Sheen completamente nudo in una vasca da bagno con un volto che è di certo particolarmente divertente. L'attrice intervistata da David O' Brien ha aggiunto: "Potrebbe sembrare una cosa raccapricciante ma, nella realtà dei fatti si tratta qualcosa di esilarante che ci permette di sorridere e mandare via quel brutto broncio".

Ricordiamo che Kate Backinsale e Michael Sheen hanno avuto una relazione dal 1995 al 2003, anno in cui l'attrice ha deciso di lasciare il suo compagno per il regista Len Wiseman conosciuto sul set di Underworld. L'attrice è stata aspramente criticata di recente per la sua relazione con un ragazzo di appena 23 anni.