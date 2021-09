Kate Beckinsale in ospedale: paura per l'attrice dopo un infortunio sul set

Il lavoro dell'attore è tutt'altro che privo di rischi: gli infortuni sul set sono all'ordine del giorno nel mondo di Hollywood, come dimostra il ricovero in ospedale di Kate Beckinsale dopo un brutto incidente occorso alla star di Pearl Harbor sul set del suo nuovo film, Prisoner's Daughter.

Secondo quanto riportato dalle principali testate, Beckisale sarebbe stata trasportata in ospedale tramite ambulanza dopo aver accusato un forte dolore alla schiena: i dettagli sull'incidente non sono ancora stati resi noti, mentre stando alle ultime notizie la nostra sarebbe attualmente ancora ricoverata in ospedale in attesa di ulteriori accertamenti.

Beckinsale, che recentemente è tornata a parlare del suo rapporto con Harvey Weinstein, è attualmente impegnata sul set di Prisoner's Daughter, film in cui la vedremo interpretare il ruolo di una figlia costretta a riprendere i rapporti con il padre uscito di galera dopo ben 12 anni.

Al momento, comunque, non si conoscono ulteriori dettagli relativi allo stato di salute di Beckinsale che, ricordiamo, negli ultimi mesi era apparsa anche particolarmente attenta nel rispettare le misure di sicurezza imposte dalla pandemia, con l'attrice che ha trascorso gli ultimi due anni uscendo di casa il meno possibile. Problemi di salute a parte, qualche tempo fa Kate Beckinsale ha anche ammesso di non aver mai avuto un appuntamento romantico.