Kate Beckinsale e il fidanzato 23enne: la star di Underworld risponde alle critiche

Apparsa in copertina dell'ultimo numero di Women's Health, Kate Beckinsale ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato dei suoi metodi per mantenersi in forma e soprattutto ha commentato alcune vicende della sua vita privata.

L'anno scorso, la star di Undertale aveva fatto parlare di sé per la sua relazione con il 26enne Pete Davidson, che era finita sui titoli di molte riviste per via della differenza di età. Ora la Beckinsale ha però una nuova fiamma, Goody Grace, 23 anni, e ha qualcosa da dire in risposta alle critiche nei confronti della sua vita amorosa.

"Vedo uomini che fanno costantemente quello che vogliono, sia che si tratti di relazioni, sia che decidano di comprare una moto o frasi un tatuaggio" ha detto l'attrice durante l'intervista. "Nessuno si è mai chiesto 'Perché non ha avuto più figli?' o 'Deciderà mai di diventare un genitore?' o 'Perché ha avuto così tante ragazze?'".

Stando a People, la coppia ha iniziato a frequentarsi a inizio anno e Kate ne è molto felice. "L'età non è un problema per lei. È solo un numero" ha rivelato una fonte.

La Beckinsale, lo ricordiamo, torna questa sera nelle tv italiane con Underworld - Il Risveglio, terzo capitolo della saga action horror (prequel escluso). Nel film, Selene si ritrova prigioniera in un laboratorio di Antigen, una potente compagnia biotech impegnata a sviluppare un vaccino contro i virus che hanno creato Vampiri e Lycan, e scopre di avere dato alla luce una bambina, Eve.

Nelle scorse settimane, l'attrice ha anche lanciato una nuova accusa nei confronti di Harvey Weinstein.