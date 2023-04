Kate Beckinsale costretta a cambiar casa durante il lockdown: il motivo? Una truffa

Kate Beckinsale ha raccontato su Instagram una vicenda bizzarra e poco piacevole che ha vissuto durante il periodo del lockdown, che la costrinse a cambiare repentinamente casa. L'attrice, protagonista di film come Underworld e Pearl Harbor, ha spiegato la vicenda ai propri follower sul proprio account sociale.

Diversi uomini si sarebbero presentati alla porta della star a Los Angeles perché convinti di avere una relazione con l'attrice. In realtà erano vittime di una truffa.



Ecco la spiegazione di Beckinsale nel corso di uno sketch improvvisato:"Durante il lockdown diversi uomini sono stati adescati, al punto che sono volati a Los Angeles dall'esterno dello stato, avevano ricevuto il mio indirizzo di casa ed erano arrivati a tarda notte alla mia porta (in notti diverse, per un periodo di due settimane) pensando di avere una sorta di relazione con me. Io e il mio fidanzato all'epoca eravamo completamente impazziti, i ragazzi adescati sono stati umiliati e alcuni di loro sono stati arrestati, i truffatori non sono stati catturati e alla fine ho dovuto cambiare casa. Per farla breve, se pensate che io vi stia scrivendo, non sono io".



Beckinsale ha ribadito:"Per favore, questa è la risposta definitiva a chiunque pensi che io stia inviando messaggi o parlando con loro su Google Hangouts, o chiedendo denaro, o inviando foto del mio passaporto o della patente di guida, o che il mio assistente personale stia inviandogli messaggi per conto mio o qualsiasi cosa in tal senso. Non sono assolutamente io e te ne stai orribilmente approfittando, e per favore segnala e blocca chiunque ti stia facendo questo".



Un paio d'anni fa Kate Beckinsale dichiarò di non aver mai avuto un appuntamento:"Ogni volta incontro qualcuno, lo conosco al lavoro, e poi lo sposo o rimango incinta" aveva raccontato.



Kate Beckinsale ha avuto una lunga relazione con il collega Michael Sheen, con il quale ha avuto una figlia nel 1999, dal 1995 al al 2003, quando ha conosciuto il regista Len Wiseman sul set di Underworld. I due si sposarono nel 2004 e divorziarono nel 2016. Dopo la fine del matrimonio, Beckinsale ha frequentato Pete Davidson e successivamente Goody Grace. Nel 2022 Jason Momoa ha negato una relazione con Kate Beckinsale, a causa del pressante gossip sui giornali.